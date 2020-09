Dopo mesi è tornata in servizio l'ambulanza Covid

Cinque Terre - Val di Vara - "La Provincia della Spezia ha mostrato dall’inizio di settembre una crescita anomala dei contagi rispetto alle altre parti d'Italia, ed è in corso un’inchiesta per chiarirne le cause ed arginare per quanto possibile le conseguenze. Gli ultimi dati riportano che in Liguria sono stati rilevati 105 nuovi positivi, 59 nella nostra Asl, nella quale i ricoverati sono 6 in più, tra cui due terapie intensive che passano da 6 a 8. Anche se non avremmo mai voluto leggere nuovamente questi numeri, il nostro Comitato non si è fatto cogliere impreparato". Così la Croce Rossa di Follo racconta sui propri social come i soccorritori vivono il ritorno dell'emergenza Covid in provincia della Spezia. "Nei mesi estivi avevamo provveduto a ripristinare le scorte dei Dpi (tute Tyvek classe 3, guanti, maschere protettive , occhiali, calzari) necessari per gli interventi classificati come 'sospetti Covid 19' e già dai primi di settembre, al fine di garantire la massima sicurezza degli utenti, abbiamo riattivato un’ambulanza aggiuntiva dedicata. Inoltre, grazie alla disponibilità dei nostri volontari stiamo prestando supporto anche alla Centrale Operativa 118 della Spezia mettendo a disposizione un equipaggio supplementare, aumentando pertanto il nostro raggio d’intervento".



Tutto questo ha un costo. "In termini di impegno delle persone, che sottolineiamo essere totalmente su base volontaria e in termini economici per gli elevati costi sostenuti.

Per essere totalmente trasparenti con i nostri sostenitori, ricordiamo che per i nostri interventi di soccorso riceviamo da parte dell’Asl per il tramite della convenzione in essere con Alisa un rimborso spese di circa, 44€/48€ ad intervento di soccorso, volti a coprire le voci di costo relative a carburanti, usura del mezzo, ripristino dei presidi medici a bordo dell’ambulanza eccetera".

"Dall’inizio della pandemia però, a questi si sono aggiunti i costi dei Kit Covid , circa 33€ ad operatore da moltiplicare per 3 o 4 soccorritori presenti su ciascun intervento. Pertanto prestiamo un servizio sanitario extra ospedaliero, per la salute e la sicurezza di tutti i cittadini a titolo completamente gratuito, poiché nel rimborso spese, attualmente, non è presente alcun profitto, ma di più totalmente in perdita poiché ad oggi non è previsto alcun rimborso aggiuntivo per i maggiori costi sostenuti". La CRI di Follo chiede quindi un sostegno "per poter garantire di continuare a svolgere il nostro indispensabile servizio di soccorso".



Le coordinate per le donazioni: iban IT89P0623049763000057070471

CREDIT AGRICOLE FILIALE DI FOLLO 00518

Conto corrente 00518000057070471