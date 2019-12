Dopo l’allerta rossa prosegue “a colpi” di motoseghe il lavoro del sui sentieri

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo ogni evento di maltempo, tanti alberi si ritrovano caduti sulle vie sentieristiche, accompagnati da frequenti piccoli smottamenti. Così, anche in queste giornate di sole, seppur festive, tra la Val di Vara ed il Parco Nazionale delle Cinque Terre, non è raro incontrare associati del Mangia Trekking impegnati a riportare alla piena fruibilità i sentieri. Si tratta di una collaborazione fattiva tra l’associazione dell’Alpinismo Lento, il Parco Nazionale delle 5 Terre ed il Comune di Riccò del Golfo (Comune della Val di Vara che confina direttamente con quattro dei paesi delle Cinque Terre). Nel programma delle lavorazioni, dapprima vengono effettuate le attività di monitoraggio dei territori, e successivamente i lavori veri e propri. Nell’ultima attività l’associazione è stata operativa tra Riomaggiore, l’Alta via delle Cinque Terre e lo storico borgo di Carpena. Dove, mentre procedeva nelle lavorazioni ha ricevuto anche i ringraziamenti di due sportivi della mountain bike in transito. Nella circostanza, Roberto Lupi, Pierangelo Cozzani e Giuliano Guerri, rimuovendo molte grosse piante e diverse situazioni di possibile pericolo, hanno riportato alla piena fruibilità quelle vie sentieristiche. Prosegue così senza sosta, la valorizzazione turistico-ambientale e di mantenimento dei sentieri. Sono semplici azioni a favore delle comunità del cammino e di luoghi tra i più belli del mondo.



Un lavoro che fa sempre seguito ad attività di monitoraggio del territorio. gli eventi di maltempo del 29-30 ottobre scorsi, impongono un importante lavoro sia per effettuare accurate operazioni di monitoraggio, sia per ripristinare la più sicura fruibilità dei percorsi escursionistici. Si tratta di sentieri che richiamano tanto turismo e rappresentano anche una importante occasione di economia positiva. Sono attività svolte attraverso escursioni organizzate in modo mirato. I controlli contribuiscono poi a produrre, dove possibile, l’intervento di altri appassionati dell’alpinismo lento, della medesima Mangia Trekking, che vanno a rimuovere con motoseghe le piante cadute. Nei casi più delicati (come ad es. un palco di caccia cadente sul sentiero) vengono fatte le opportune segnalazioni all’Ente Parco Nazionale o al Comune

corrispondente. Nelle più recenti attività l’associazione è stata operativa in diversi sentieri dei Comuni della Spezia, Riomaggiore, Venazza e Riccò del Golfo. Mentre per i lavori di rimozione degli alberi caduti occorrono importanti capacità manuali, e sono spesso faticose, per le attività di monitoraggio e controllo sono prevalentemente le associate che partecipano volentieri, perché seppur attività impegnative sono anche molto piacevoli in quanto si sviluppano