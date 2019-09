Donatella Bianchi: "Fiscalità agevolata e un Parco plastic free"

Cinque Terre - Val di Vara - Tre muscoli d'oro al collo, a testimonianza del legame con il mare e con la sua Spezia, Donatella Bianchi ha fatto il suo esordio da presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, dimostrando di avere le idee chiare sul suo ruolo (leggi qui). La presidenza non richiede la gestione del Parco, a quello pensa il direttore: la conosciutissima giornalista, esperta di temi ambientali e presidente nazionale del Wwf sarà la guida in termini di linee di indirizzo e la rappresentante nell'ente nel dialogo con il ministero dell'Ambiente, la Regione e i Comuni. Un compito che svolgerà alternandolo alla carriera di conduttrice televisiva di Linea blu e di leader del Panda, ma con sicura competenza e carisma, quello stesso che ha sfoderato oggi in ogni momento della sua prima giornata al Parco. Mai una parola detta con sufficienza e gli occhi azzurri sempre incollati sull'interlocutore di turno.



Tra le priorità del mandato Bianchi mette la ricostruzione dell'immagine di un Parco verticale che va dall'acqua cristallina dell'Area marina protetta ai terrazzamenti attraversati dai sentieri, "senza soluzione di continuità tra terra e mare, dobbiamo puntare a un sistema di gestione unitario".

Grande affidamento sulle future politiche dell'ente sarà fatto sul Piano del Parco che "aiuterà a dare le risposte che servono alla comunità e al territorio e a trovare le soluzioni migliori. Non è un caso - ha detto - se solo il 30 per cento dei Parchi italiani ha un Piano. Si tratta di strumenti molto complessi, ma siamo nelle mani di professionisti. Il mio sogno è rimettere la gente delle Cinque terre al centro della nostra azione perché il business del turismo mi sembra abbia un po' disorientato una parte della popolazione. Spero si possa costruire un nuovo orgoglio".



Un obiettivo che la neo presidente conta di raggiungere anche proponendo una fiscalità agevolata per chi decide di vivere e lavorare per la tutela del territorio. "Servono la massima attenzione e il supporto a chi produce un'eccellenza come il vino del Cinque Terre ed è custode del territorio. Ma dobbiamo puntare anche alla conservazione di quello che è rimasto integro. L'uomo - ha spiegato - è parte di un ambiente che è stato creato nei secoli lavorando in maniera incessante ed eccelsa, ma questo mondo verticale ha una verginità che va tutelata. Siamo in un Parco diverso da ogni altro: qui c'è un territorio antropizzato che non può essere chiuso in una teca".

Per fare in modo che tutto funzioni Donatella Bianchi è convinta che occorra un insieme di norme che devono essere rispettate in maniera inderogabile: "Le regole devono essere scolpite sulla pietra dei muri a secco, il Parco deve essere rispettato. Serve un'opera di sensibilizzazione per tutti, residenti e turisti, e una organizzazione efficiente".

Per esempio, riguardo al tema dei rifiuti: "So che si sta lavorando per realizzare isole ecologiche con fondi messi a disposizione dal Parco, ma dobbiamo andare oltre: dobbiamo essere un Parco plastic free, green, a impatto zero. Serve un cambio di paradigma".

Infine un accenno al tema del sovraffollamento, che negli ultimi anni ha allontanato molti tour operator e singoli viaggiatori a evitare le Cinque Terre: "Ragioneremo sull'effettiva consistenza del problema nel corso dell'intera stagione calda. I crocieristi? Vanno bene, ma dobbiamo organizzarci meglio. La maggior parte di quanti arrivano hanno acquistato le escursioni a bordo delle navi: si tratta di dati che potremmo avere a disposizione in anticipo e comportarci di conseguenza".