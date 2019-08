Don Patriciello dalla Terra dei fuochi a Piano di Follo

Cinque Terre - Val di Vara - Piano di Follo si appresta a celebrare la Madonna della Guardia, patrona della frazione. Quest'anno sarà ospite della parrocchia padre Maurizio Patriciello, combattivo parroco nella "Terra dei fuochi". Mercoledì 28 alle ore 21.00, nella chiesa di Piano di Follo, Padre Maurizio Patriciello farà la sua testimonianza di parroco in trincea contro la camorra e i reati ambientali. Giovedì 29 presiederà la Santa Messa della festa della Madonna della Guardia alle ore 11.00 nella chiesa di San Martino a Piano di Follo.

Padre Maurizio Patriciello, nasce a Fratta Minore in provincia di Napoli. Appena maggiorenne abbandona la Chiesa per aderire a una confessione evangelica, che lascerà a sua volta otto anni dopo. Una notte, avvilito e scoraggiato, prega: «Signore, so che ci sei e che mi condurrai al porto desiderato…». Un giorno, a Napoli offre un passaggio a un frate vestito di grigio. È fra Riccardo, francescano rinnovato. Questo incontro lo conduce al ritorno alla Chiesa cattolica, a lasciare il suo lavoro di paramedico e ad entrare in seminario. Viene ordinato sacerdote e diventa parroco del quartiere di Parco Verde nel Comune di Caivano (a nord di Napoli e a sud di Caserta) nella terra tristemente soprannominata “dei fuochi”. Più che fuochi bisognerebbe dire “dei fumi”; enormi roghi sprigionano altissime colonne di denso fumo nero alla diossina che avvelenano l’aria, i polmoni e bruciano gli occhi.