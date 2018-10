Don Elio compie 87 anni, da sessanta è parroco in Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Don Elio Bertoni, canonico della concattedrale di Brugnato, è il decano dei parroci della diocesi. A 87 anni suonati, compiuti nei giorni scorsi, nessuno dei parroci attuali in attività di servizio è infatti più anziano di lui. Ordinato sacerdote nel 1955 dal vescovo Giuseppe Stella, guida la piccola parrocchia di Groppo, nel comune di Sesta Godano, sin dal 25 settembre 1957, quindi da oltre sessant’anni. E’ quindi decano in un duplice senso: sia come età anagrafica di parroco, sia come permanenza temporale in una medesima parrocchia.

In questi lunghi anni, peraltro, don Bertoni, pur conservando sempre l’incarico a Groppo, è stato parroco o amministratore anche in diverse altre comunità della Val di Vara, da Rio a Pignona, da Borghetto Vara a Ripalta, sino a Montale di Varese Ligure. Nei primi due anni di sacerdozio, invece, era stato curato alla Spezia, nella parrocchia dei Santi Giovanni ed Agostino, ed in tale veste aveva più volte visitato ed anche portato la Comunione eucaristica alla beata Itala Mela, che abitava in via del Torretto ed era inferma.



Nei giorni scorsi, come detto, don Elio ha compiuto ottantasette anni. Ha celebrato la Messa nella sua parrocchia, quindi è stato festeggiato in un ristorante di San Pietro Vara da un folto gruppo di confratelli, ai quali si è unito il vescovo Luigi Ernesto Palletti. Tra gli altri, erano presenti i canonici monsignor Giorgio Rebecchi e monsignor Gian Luca Galantini, l’arciprete di Sesta Godano don Carmine Capasso e i giovani sacerdoti “borghettini” don Fabrizio Ferrari e don Mikhail Cereghino, entrati in seminario quando don Elio era parroco di Borghetto Vara.

Don Elio, commosso, ha ringraziato il vescovo ed i confratelli, ed ha voluto ricordare alcuni dei numerosi episodi della sua lunga attività sacerdotale in mezzo alla gente della Val di Vara. Al parroco di Groppo i nostri auguri e le nostre felicitazioni: “Ad multos annos !”.