Domani lavori alla linea elettrica a Follo, ecco le vie coinvolte

Cinque Terre - Val di Vara - E-distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, ha in programma, lunedì 18 gennaio, dalle ore 09:30 alle 14:30, un intervento sui propri impianti nel comune di Follo. L’operazione punta al miglioramento della rete elettrica attraverso la sostituzione di sostegno deteriorato e la manutenzione della rete a bassa tensione per assicurare una qualità del servizio in linea con le aspettative dei cittadini.

Le zone interessate dall’interruzione alimentazione saranno: via S. Lorenzo sn, ip, cant, sn2, 4, da 20 a 66, da 1 a 3, 13, da 17 a 41; via Vicchieda sn, cant, 1, da 7 a 15, da 2 a 14; via Pie'foce Tivegn da 4 a 16, da 1 a 3; via Mazzi Tivegna da 22 a 24, sn1. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.