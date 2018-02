Diventare assaggiatori professionali di cioccolato a Porto Venere

Cinque Terre - Val di Vara - Per la prima volta in Liguria un'opportunità per migliorare le competenze di cuochi e personale che si occupa di ristorazione, pasticceria o cioccolateria ma anche semplicemente per innamorarsi del cioccolato diventando degustatore certificato.



Il corso per Chocolate Taster è organizzato dall’International Institute of Chocolate Tasting, grazie alla collaborazione con il Palmaria Restaurant Portovenere, ed è rivolto agli operatori professionali e amatoriali, con lo scopo di acculturare in ogni continente i palati di tutti coloro che per professione o per passione vogliono conoscere a fondo gli elementi Cacao e Cioccolato.

I tutors saranno Monica Meschini, una delle più importanti Chocolate Expert e Taster a livello internazionale e Massimiliano Cavicchioli. La full immersion sul Cibo degli Dei si terrà il 17 e 18 marzo 2018 nella sede esclulsiva del Grand Hotel Portovenere, e darà accesso alla certificazione di primo livello e al conseguimento della qualifica di "Chocolate Taster 1st Level" a cura dell'International Institute of Chocolate Tasting.



Il programma tratta l'approfondimento della parte sensoriale e degli aspetti tecnici e culturali che ruotano intorno al cioccolato: saper riconoscere la materia prima, la sua qualità, i difetti e i pregi del Cacao e del Cioccolato, le fasi di processo e tipologie di lavorazione, l'economia che ruota intorno al cacao, gli aspetti botanici, la genetica e la selezione delle fave di cacao, i concetti di blend, cru. Il tutto principalmente attraverso l'assaggio, per un percorso sensoriale che passa anche per gli aspetti nutrizionali, gli abbinamenti giusti, le tipicità.

Per informazioni contattare via mail Monica Meschini alla mail: info@monicameschini.com