Differenziata, potenziato il servizio per le attività in vista della stagione turistica

Cinque Terre - Val di Vara - Con l’approssimarsi della stagione turistica scatta il consueto potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per le attività produttive levantesi. Da venerdì 19 aprile fino a lunedì 30 settembre il calendario delle esposizioni seguirà le seguenti modalità:

Umido: raccolta tutti i giorni con esposizione dei contenitori dalla mezzanotte alle 6 del mattino.

Indifferenziata: raccolta martedì, giovedì, sabato e domenica con gli stessi orari di esposizione dell’umido.

Cartone: ritiro dal lunedì al sabato con esposizione da mezzogiorno alle 13.

Cassette: ritiro lunedì, mercoledì, venerdì e sabato con esposizione da mezzogiorno alle 13.

Plastica: ritiro lunedì, martedì’, giovedì, venerdì e sabato con esposizione da mezzogiorno alle 13.



Variazioni in vista nei prossimi giorni per le utenze private in concomitanza con le festività: il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti non sarà effettuato sabato 20 e venerdì 26 aprile, mentre il ritiro degli sfalci slitterà da giovedì 25 a venerdì 26.

“Per la stagione turistica confermiamo il potenziamento della raccolta che era stato introdotto lo scorso anno per venire incontro alle esigenze manifestateci dagli operatori commerciali e che si è rivelato efficace sia per una gestione funzionale del servizio, sia per il mantenimento della vivibilità e del decoro delle strade del centro - spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Luca Del Bello – Inoltre, è proprio la capacità di mantenere alta la percentuale di rifiuti differenziati anche durante l’estate, quando i flussi turisti fanno considerevolmente lievitare la popolazione che gravita sul nostro territorio, il dato qualificante per il quale il nostro Comune è stato insignito anche nel 2018 del premio di Comune riciclone, al di là dei dati relativi alle quantità di materiale differenziato raccolto, che comunque anche nel 2017 aveva sfiorato il 73%”.