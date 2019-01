Dieci sindaci di costa e Val di Vara in radio

Cinque Terre - Val di Vara - Il programma di RLV La Radio a Colori "Agenda Levante - Info Weekend", condotto da Emiliano Diglio e Alessandro Bertamino, sabato prossimo 5 gennaio andrà in onda in forma insolita. Invece di dare notizia di appuntamenti ed eventi, ospiterà ai suoi microfoni ben 10 primi cittadini del territorio. La trasmissione sarà in diretta, come di consueto, dalle ore 11 alle ore 13.

Saranno delle informali chiacchierate in diretta con i sindaci per fare il punto su alcune delle priorità che attendono le municipalità in questo nuovo anno: infrastrutture, turismo, economia, servizi. A ciascuno sarà chiesto di focalizzare un tema "caldo", spcifico della propria municipalità, che intende affrontare nel corso dei prossimi dodici mesi.

Questi gli ospiti attesi: Ilario Agata, sindaco di Levanto, Giorgio Bernardin sindaco di Bonassola, Mara Bertolotto sindaco di Pignone, Claudio Delvigo sindaco di Borghetto Vara, Corrado Fabiani sindaco di Brugnato, Emanuele Moggia sindaco di Monterosso al mare, Fabrizia Pecunia sindaco di Riomaggiore, Antonio Solari sindaco di Carro, Marco Traversone sindaco di Sesta Godano e Gianluigi Troiano sindaco di Deiva Marina.