Deiva, test sierologici a prezzo ridotto

Cinque Terre - Val di Vara - L'amministrazione comunale di Deiva Marina informa che, grazie ad un accordo con un laboratorio analisi, sarà possibile effettuare i test sierologici, per verificare se sono presenti gli anticorpi IgG e IgM anti Sars-Cov2, secondo le modalità stabilite da Alisa. I prelievi verranno effettuati su appuntamento ed in uno degli ambulatori presenti nel comune. "Ricordiamo che un'eventuale positività ai test sierologici non significa positività al Covid 19, che dovrà essere confermata o meno da un successivo tampone effettuato da Asl. Il cittadino che vuole sottoporsi agli esami sierologici pagherà un prezzo notevolmente ridotto rispetto all'ordinario grazie a questo accordo", spiegano da Palazzo civico. Chi fosse interessato, deve prenotare ail numeri 389/8559205 e riceverà tutte le informazioni del caso.