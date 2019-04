Deiva, l'ufficio accoglienza turistica si sposta in centro

La struttura ospiterà inoltre una parte adibita a parcheggio delle ambulanze e locali tecnici a disposizione dell’associazione Pubblica Assistenza Croce D’Oro.

Cinque Terre - Val di Vara - E’ stata completata la nuova sede dell’Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica a Deiva Marina, collocata ora su Corso Italia, via principale del paese. La nuova location per questo importante servizio (prima ubicato nei locali della ex stazione ferroviaria) è stata ricavata dalla ristrutturazione di una ex cabina con deposito, acquistata dal Comune da Enel, nell’intento di potenziare il servizio e migliorane la fruibilità. La struttura ospiterà inoltre una parte adibita a parcheggio delle ambulanze e locali tecnici a disposizione dell’associazione Pubblica Assistenza Croce D’Oro. Il servizio di Informazione sarà attivo, in via sperimentale, a partire da domenica 7 Aprile con apertura tutti i giorni dalle 8 alle 12, in seguito garantirà un orario ampliato grazie ad una convenzione con la locale Pro Loco di Deiva Marina. La nuova sede sarà inaugurata sabato 6 Aprile alle 15 dall’Assessore al Turismo della Regione Liguria, Dott. Giovanni Berrino.