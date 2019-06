Deiva Marina in fibrillazione per la festa patronale di San Giovanni Battista

Cinque Terre - Val di Vara - A Deiva Marina, fervono i preparativi legati alla ricorrenza della festività patronale di San Giovanni Battista, con le consuete celebrazioni religiose e i riti legati ad una festa, dove si assiste ad un curioso connubio di sacro e profano.



Nel rito liturgico, il 24 giugno si ricorda la nascita di San Giovanni Battista e i caratteri che lo contraddistinguono, che sono il fuoco e l’acqua con cui battezzava. Legata invece ad una tradizione di derivazione agreste e pagana, è l’accensione del falò nella notte della vigilia della festa, il 23 giugno, tradizione che deriva da antichi riti propiziatori di origine celtica, propri della cultura contadina, quale auspicio di buoni raccolti e di benvenuto alla bella stagione.



Deiva Marina, è una delle poche località liguri dove questa tradizione si mantiene ancora, l’accensione del falò nel greto del fiume, allestito dai volontari del Comitato, è fissata infatti per le 22.30 di Domenica 23 giugno, sempre nella stessa giornata, solennità del Corpus Domini, si potrà assistere anche alla tradizionale Infiorata del Corpus Domini con i tappetini floreali e altarini lungo le vie del paese, dove alle 18 passerà la processione. La giornata di Lunedì 24 giugno, sarà riservata ai solenni festeggiamenti religiosi in onore del Santo, nella chiesa di S. Antonio abate con la S. Messa delle ore 11. In serata, alle 20.30, la processione con la statua al lungomare, accompagnata dalle confraternite con i tradizionali “Cristi” liguri e dalla Banda Musicale di Casarza Ligure, a seguire la messa celebrata da don Giacinto Sobolewskj, parroco di Deiva Marina Dopo il ritorno alla chiesa per la Benedizione, chiusura dei festeggiamenti con lo spettacolo pirotecnico sul mare, previsto per le ore 23,30. A partire dalle 9 e fino alle 24 di lunedì 24 giugno, saranno allestiti anche i consueti Mercatino di San Giovanni e fiera dell’hobbistica organizzati dalla Pro Loco.