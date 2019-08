Deiva Marina in festa, gli appuntamenti

Cinque Terre - Val di Vara - Settimane e giornate ricche di appuntamenti a Deiva Marina. Si comincia martedì 13 agosto alle ore 21,00, nell’ambito della 2^ edizione della Rassegna musicale regionale Liguria delle Arti- lo spettacolo della bellezza, promossa in collaborazione con la Regione Liguria, nella Chiesa parrocchiale di S. Antonio abate di Deiva Marina, si terrà un concerto della Giovine Orchestra Genovese con Laura Papeschi all’arpa che eseguirà brani di Ludwig Spohr, Gabriel Fauré e Carlos Salzedo. Pino Petruzzelli del Teatro Ipotesi di Genova leggerà inoltre brani di Eugenio Montale, Giovanni Boine, Camillo Sbarbaro e Salvatore Quasimodo. Il concerto sarà preceduto dalla visita della mostra permanente di 39 icone russe, custodite nella Torre Saracena di Deiva Marina, la visione delle opere esposte sarà guidata dallo storico dell’Università di Firenze Luca Bravi, che illustrerà ai presenti anche il noto sagrato a ciottoli della chiesa, realizzato nel 1766 da Mastro Gerolamo Queirolo.



Mercoledì 14 e giovedì 15 agosto Il Santuario di N.S. dell’Assunta, situato nel Comune di Deiva Marina in località Piani della Madonna, ospiterà le solenni celebrazioni per la ricorrenza della festa patronale di NS. dell’Assunta.



Questo sarà il programma delle due giornate di festa



14 Agosto: alle ore 20,00 momento di preghiera con la recita del Santo Rosario – All’esterno sarà aperta la tradizionale Pesca di beneficenza



15 Agosto: alle ore 10,30 la Santa Messa solenne celebrata da Don Alfredo De Simoni e animata dai canti del Coro parrocchiale alle ore 20,30 la recita del santo Rosario seguita alle ore 21,00 dalla suggestiva processione notturna con l’effige della Madonna, lungo la strada provinciale attigua al santuario illuminata dalle fiaccole portate dai fedeli, a conclusione dle rito liturgico seguirà il tradizionale rinfresco conviviale per tutti i partecipanti . Nel pomeriggio del 15, sarà inoltre possibile assistere alla classica cronoscalata in bicicletta “Coppa Deiva-Assunta” organizzata dalla Ciclistica Deivese, funzionerà inoltre la pesca di beneficienza organizzata dai volontari della Parrocchia.

La festa dell’Assunta in S. Maria di Piazza è da sempre una festività molto sentita dagli abitanti delle frazioni collinari e dei paesi limitrofi, la sagra è infatti citata anche in antichi bollettini parrocchiali che rivelano come anche in passato la ricorrenza rappresentasse un importante momento di aggregazione per tutta la comunità. Quest’anno la festività patronale rappresenta la prima uscita ufficiale della Statua della Madonna dopo il restauro realizzato lo scorso inverno

La presenza della chiesa riveste inoltre grande importanza nella storia dell’evangelizzazione locale del territorio, al suo interno si conserva in copia un’epigrafe marmorea - datata VII /VIII secolo relativa all’osservanza del riposo festivo: la famosa lettera caduta dal cielo oggetto di importanti studi dell’Istituto Int. di Studi liguri, l’originale, recentemente restaurato, è attualmente custodito al Museo Diocesano di Brugnato.



Martedì 20 agosto nell’ambito della 21^ edizione del Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre Percorrendo le Terre di Liguria, diretto dall’Associazione Rapallo Musica, alle ore 21,15 nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonio abate si terrà il concerto classico di Matteo Pasqualini con musiche di Bach, Mozart,Galuppi e Pasquini, eseguito al pregiato organo del 1864 realizzato dalla scuola pisana di Nicomede Agati, presente nella chiesa.