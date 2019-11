Dehor a Levanto, in consiglio comunale la proroga biennale per rinnovo autorizzazioni

Cinque Terre - Val di Vara - Sarà posta all’approvazione del Consiglio comunale nella seduta in programma mercoledì 4 dicembre la modifica all’articolo del regolamento comunale sull’occupazione degli spazipubblici che fissa la scadenza d elle attuali autorizzazioni al 31 dicembre 2019. Per rendere più agevole il compito degli uffici dell’ente preposti ad esaminare le pratiche, e soprattutto per dar modo ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di presentare le richieste di rinnovo (per le strutture non rimovibili come dehor, tende e bacheche sono necessari anche elaborati tecnici e l’assistenza di professionisti del settore), l’amministrazione ha infatti intenzione di prorogare di due anni il termine fissato dal regolamento attualmente in vigore. “Chiariamo che, se approvata dal Consiglio, la proroga riguarda tutti coloro che devono presentare istanza per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’utilizzo di spazi pubblici a carattere permanente – precisa il vicesindaco, Luca Del Bello – Quindi, tutte le richieste, con le eventuali relative documentazioni previste per alcune tipologie di infrastrutture, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2021 senza incorrere in alcun provvedimento sanzionatorio”.