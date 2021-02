De Ranieri nuovo funzionario dell'area amministrativa-contabile di Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Brugnato comunica che "E' Andrea De Ranieri, attualmente responsabile dell'ufficio finanziario del Comune di Bagnone (MS), nonché Sindaco in carica di Ameglia, il nuovo funzionario che affiancherà l'attuale Responsabile Giuliana Vincenzi nei rispettivi compiti. Il Sindaco, la Giunta, tutta l'Amministrazione Comunale e i colleghi dipendenti, accogliendo con favore la presa di servizio "ad interim", danno il benvenuto al nuovo capo settore, certi della sua grande competenza che, unita al fatto di poter contare sul suo apporto per due giorni alla settimana, riuscirà ad efficientare il lavoro dell'ente in un comparto di importanza fondamentale come quello delle finanze".