Dalle Cinque Terre un'ambulanza 4x4 in dono agli amici del Senegal

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo la festa a Monterosso il 15 luglio scorso con l'uscita ufficiale di Gocce di Sorriso, la fruttuosa giornata di domenica scorsa a Manarola, la neonata associazione ha fatto tappa ieri a Rio. Approfittando della splendida giornata, e della Festa dell'Uva in corso, il banchetto informativo posizionato al di fuori della sede PA in Via Colombo 68, ha attirato la curiosità dei tanti turisti e residenti.

Una piccola ambulanza 4x4 sarà a gennaio 2019 recapitata in una sperduta cittadina del Senegal, un gesto di alto senso civico e solidale, che Gocce di Sorriso, neonata associazione spezzina, ha deciso di donare ad una popolazione cosi distante e bisognosa di aiuto.



Le pubbliche assistenze di Monterosso Manarola e Riomaggiore hanno subito aderito e queste giornate solidali sono il frutto dell'impegno dei volontari. L'ambulanza sarà caricata su un container a Genova fornito quasi a titolo gratuito salvo le spese vive, dall'armatore Messina, ed il sogno dei volontari sarebbe quello di poter caricare anche medicinali, quali cerotti garze disinfettanti creme e pastiglie di qualsiasi genere purche medicinali. La giornata a Rio è stata bellissima e carica di umanità, sia per la bella e riuscita manifestazione della Festa dell'Uva sia per i militi della PA e del Soccorso Alpino che hanno vegliato sulla riuscita dell'evento.



Quasi alla fine della Festa la PA è stata impegnata nel soccorso di una persona, ancora una volta la perfetta organizzazione messa in campo dalla giovane presidente Elena Franceschetti, subito intervenuta con l'ausilio di personale medico presente in sede, ha permesso di stabilizzare il paziente che sucessivamente è stato trasportato all'ospedale della Spezia.