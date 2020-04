Dalla Via dell'Amore all'emergenza Covid-19, il consiglio direttivo del Parco si riunisce

Cinque Terre - Val di Vara - Il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre ha convocato il consiglio direttivo dell'ente in videoconferenza per il 17 aprile 2020 alle 9 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente;

2. Approvazione verbale seduta precedente;

3. Ratifica Provvedimento del Presidente n. 06 del 27.03.2020;

4. Bilancio di Previsione 2020 considerazione in merito alle problematiche emergenza Codiv19

5. DPCM 18/2020 art 103 - presa atto per procedure e procedimenti in corso;

6. TPL - problematiche emergenza Codiv19;

7. Lavori e/o servizi in essere — provvedimenti;

8. Accordo quadro Università degli Studi di Pisa — approvazione;

9. Interventi di ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico per apertura Via dell'Amore —presentazione stato dell'arte (intervento del RUP Arch Daniela Zucca)

10. Varie ed eventuali.