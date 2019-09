Dall'Alta Via al mare, i sentieri che mettono a sistema la rete turistica

Cinque Terre - Val di Vara - Interessante appuntamento venerdì 6 settembre al castello di Madrignano sul tema della rete sentieristica provinciale e le misure previste dal GAL spezzino per il suo potenziamento. Ne parleranno alle 18 Alessandro Bacchioni, presidente della Sezione CAI della Spezia, Carlo Mazza, responsabile della Sottosezione Val di Vara del CAI e Patrizio

Scarpellini, direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre. Modererà i lavori Paolo Nardini, vicesindaco del Comune di Calice al Cornoviglio che con il Consorzio "Il Cigno" ha promosso anche quest'anno una serie di iniziative culturali nel castello di Madrignano. Fra i progetti che il Gal spezzino ha messo in cantiere e finanziato nell'ambito della programmazione che scadrà il prossimo anno quello della rete sentieristica rappresenta una delle misure di maggiore

interesse ed impatto sul territorio. A beneficiarne saranno Riviera, Val di Magra e Val di Vara ed è a quest'ultima che sarà dedicato in modo specifico l'incontro.



Il progetto che vede capofila il Parco Nazionale delle Cinque Terre e che coinvolge i Comuni dell'entroterra e della costa individua una decina di direttrici dall'Alta Via dei Monti liguri al mare che rappresenteranno, attraverso una serie di interventi specifici, la dorsale trekking fra mare e monti. Questi collegamenti in alcuni casi risultano da anni tracciati e provvisti di segnaletica biancorossa CAI, in altri bisognevoli di interventi più strutturali. Si andrà conseguentemente dalla semplice manutenzione ordinaria ad interventi straordinari su molti tratti abbandonati da decenni.La sezione CAI della Spezia, che ha supportato nella fase di avvio il progetto con numerosi sopralluoghi e verifiche circa la ercorribilità e fruibilità effettiva dei sentieri sui quali intervenire, ritiene che solo con interventi risolutivi sarà possibile creare una effettiva rete di collegamento che partendo dall'Alta Via dei Monti liguri arrivi al mare.



Il Parco Nazionale delle Cinque Terre si è fatto partecipe di tale esigenza proponendosi, in virtù di una organizzazione efficiente e qualificata, quale capofila del progetto al quale aderiscono anche i Comuni della Val di Vara. L'incontro di Madrignano consentirà di fare il punto sulla situazione e sui tempi reali di realizzazione del progetto nella sua interezza.

Occasione storica e irripetibile - rileva il presidente della Sezione CAI della Spezia Alessandro Bacchioni - per creare un rapporto effettivo fra costa ed entroterra nell'ottica della valorizzazione e fruizione effettiva della importante rete sentieristica provinciale.