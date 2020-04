Dal Comune di Carrodano: "Test sierologici non nostra competenza"

Cinque Terre - Val di Vara - "Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da “Coronavirus” ci muoveremo nel rispetto delle regole, per scongiurare l’avverarsi di contagi. La tutela della salute dei cittadini ci sta molto a cuore e va salvaguardata, ma pur sempre nel rispetto di stringenti misure di sicurezza". E' quanto si legge in un post sulla pagina social del Comune di Carrodano che prosegue: "Per quanto riguarda i test sierologici si evidenzia che, sentite le massime autorità sanitarie competenti a livello provinciale, le stesse ci hanno comunicato che lo studio sulla diffusione della malattia e relative cure, sono di competenza della Regione Liguria, delle ASL e di ALISA, non dei comuni.

Il ruolo dei Comuni è quello di vigilare e chiedere interventi in proposito, qualora vi fosse la necessità. Al riguardo dei test sierologici ci hanno comunicato che, per il momento, questi non godono ancora della massima attendibilità; l’unico test ufficiale, attualmente, è solamente il tampone come da disposizioni nazionali".