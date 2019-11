Da lunedì a Levanto torna la “Ztl”

Cinque Terre - Val di Vara - Con la fine del “ponte” di Ognissanti si chiude anche la stagione delle limitazioni al traffico veicolare nel centro di Levanto.

Lunedì 4 novembre, dalle 7.30, tornerà libera infatti la circolazione nella “Ztl” del centro, quella che dall’ingresso di via Jacopo immette nel “quadrilatero” che costituisce il “cuore” della viabilità del paese, e che per questo per larga parte dell’anno viene disciplinato da apposite ordinanze.

Le limitazioni rientreranno in vigore, in maniera graduale, nella primavera del 2020, con la riapertura della stagione turistica segnata dalle festività pasquali, del 25 aprile e del primo maggio.