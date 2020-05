Da domani riapre la ciclopedonale tra Levanto e Framura

Cinque Terre - Val di Vara - Un mese dopo, si torna a pedalare sulla ciclopedonale della vecchia ferrovia tra Levanto e Framura. Il Comune di Bonassola, che la pittoresca strada attraversa praticamente per intero, ha infatti decretato la revoca dell'ordinanza con cui aveva chiuso al passaggio il 14 aprile scorso. Una decisione che aveva lasciato spiazzati molti cittadini, che avevano lanciato una petizione online per ottenere la possibilità di utilizzare il passaggio più rapido per le cittadine vicine. Rimane invece il divieto di svolgere "attività ludica o ricreativa" sulle spiagge.