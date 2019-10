Da Manarola: "Davanti al portone di casa c'era un'aiuola, da tre anni c'è una barca"

Cinque Terre - Val di Vara - Non si placano le lamentele di chi, a Manarola, non ha più la 'luceporta' a causa della trasformazione di alcuni tratti di strada in porto a secco per le barche.

"Le nostre rimostranze - spiega a CDS un residente - sono ignorate nonostante reiterati solleciti al Comune".

I fatti, nella fattispecie, risalgono all'agosto di tre anni fa, quando venne smantellata un'aiuola per creare un posto barca. All'interno della piccola area verde, come in altre che si trovano in paese, c'era un tubo di sfiato del gas di fatto rimasto al suo posto e fermato da due mattoni, mentre la pavimentazione è stata sistemata alla bell'e meglio.

"Quando non c'è la barca i mattoni alla base del palo acquistano due nuove funzioni: raccoglitore di bottiglie e parcheggio per bici", ironizza il manarolino che prosegue sostenendo che "l'intervento è stato fatto senza permessi né pratiche e tanto meno paesaggistica. E il risultato è che quando la barca a terra si fatica anche a entrare in casa", conclude.