Da Corniglia a Manarola con degustazione di vini, la proposta di Trikkete Trekking Toscana

Cinque Terre - Val di Vara - Ultimo week end prima dell'inizio della vendemmia per gustare un ottimo vino da uno strepitoso vigneto vista mare delle Cinque Terre.

Trikkete Trekking Toscana organizza per l'occasione un favoloso trekking vista mare lungo uno dei sentieri più belli di tutta la Liguria. Ci troveremo a La Spezia e dopo pochi minuti di treno raggiungeremo Corniglia, per poi intraprendere il nostro sentiero nel bosco fino ai famosi vigneti, dove sosteremo sorseggiando un ottimo calice di vino accompagnato da una bruschetta. Dopo la pausa pranzo al sacco, discenderemo verso Manarola, dove ci sarà tempo libero per la visita del villaggio ed un buon bagno rinfrescante. Rientro a La Spezia nel pomeriggio.



- ORARIO DI RITROVO: ore 9,30 alla stazione di La Spezia, facilmente raggiungibile con treni regionali o frecce.

- DIFFICOLTA': E - escursionistico, non presenta notevoli difficoltà tecniche ma si richiede un minimo di allenamento e abitudine a camminare.

-LUNGHEZZA: 6,5 km circa

- DISLIVELLO: 380 mt

- COSA PORTARE: Scarpe da trekking (OBBLIGATORIE) o trail running (suola tipo Vibram), pranzo al sacco, acqua almeno 1,5l a testa, snacks, bastoncini da trekking (facoltativi), cappellino ed occhiali da sole, crema solare protettiva, giacca leggera per pioggia e vento, costume, asciugamano.

Farmaci per allergie varie o a voi necessari. Di questo siete tenuti ad informare le guide al momento della prenotazione.

Per qualsiasi informazione potete inviare una email a trikketetrekking@gmail.com oppure un messaggio ma anche chiamare (Veronica 3474446228).



Verrà rispettato il regolamento AIGAE per quanto riguarda la sicurezza in materia di Covid-19. Invieremo una email coi dettagli a prenotazione effettuata.