Curiosità e sapori, una mappa per scoprire la medioalta vallata

Cinque Terre - Val di Vara - Una pratica e semplice guida virtuale alla cultura, alla storia e ai sapori della medioalta Val di Vara. Uno strumento nato sull'onda dell'entusiasmo della manifestazione MangiAmo Val di Vara – Cortesie per i foresti, sprazzo di (controllata, visto il Covid) vivacità popolare in questa difficile estate. L'evento, tenutosi a Sesta Godano, ha visto imporsi la cucina di Brugnato, che ora avrà l'onore e l'onere di ospitare la secnda edizione dell'iniziativa, patrocinata dall'Unione delle province. La mappa virtuale, con ricche descrizioni, nasce da una volontà chiara: “Non vogliamo che il tanto lavoro fatto venga dimenticato e non arrivi ai tanti che, a causa delle restrizioni anti contagio, non hanno potuto partecipare all'evento di questa estate”, si legge nella home della guida digitale, che racchiude ricette, storie e curiosità emerse nell'ambito di MangiAmo Val di Vara.



Una torretta simile a quella degli scacchi piazzata in questo o quel punto della mappa consente di aprire una finestra per approfondire la conoscenza del territorio. Si racconta di Borghetto, Brugnato, Rocchetta, Zignago, Sesta Godano, Carro, Carrodano, Maissana e Varese ligure. Invece una classica icona con coltello e cucchiaio associa ai comuni determinate ricette, corredate da dettagliata descrizione e pillole di storia: taglierini con la pesella di L'Ago, i brugnatesi ravioli del cardinale saliti sul gradino più alto del podio, la minestra di porri alla suverese, i cavoli ripieni alla menta, frittata con le cipolle dolci di Pignona, focaccette de granon, cappellassi con salsa di noci, panelle di castagne, croxetti di Varese. Un'escursione culinaria e culturale a portata di clic.



Il link: https://uploads.knightlab.com/storymapjs/206191ed7494de496943fe392d9def59/un-assaggio-di-alta-val-di-vara/index.html



N.R.