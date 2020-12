Croce Rossa Levanto, corso per diventare volontari

Cinque Terre - Val di Vara - E' attivo il nuovo corso per diventare Volontario della Croce Rossa Italiana della Cri di Levanto.

Tredici lezioni per conoscere il "mondo-CRI" ed apprendere le basilari nozioni di Primo Soccorso (con rilascio del Brevetto Europeo di Primo Soccorso) comodamente da casa, sui tuoi pc o tablet. Presentazione: Domenica 13 Dicembre, ore 21.00 (in videoconferenza)



Il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana ha lo scopo di porre il futuro Volontario Cri in condizione di conoscere le sue responsabilità all’interno dell’Associazione, nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale. Nello specifico, il corso mira a:



- conoscere storia, peculiarità e specificità dell’Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché della sua azione;



- diffondere e rinforzare i Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento; offrire una solida preparazione di base, nonché conoscenze pratiche ed utili;



- assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere;



- far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita;



- assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del Volontario.



Info: 3385328088 levanto@cri.it



C'è tempo fino al 16 dicembre.