Crazy Winter Sales a Brugnato dall'8 marzo

Cinque Terre - Val di Vara - A partire da lunedì 8 marzo e fino al 15 marzo a Brugnato 5Terre Outlet Village sarà protagonista la convenienza grazie ai Crazy Winter Sales, la speciale promozione che permetterà a tutti i visitatori, per un’intera settimana, di effettuare i propri acquisti, usufruendo dell’eccezionale sconto del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli fortemente rappresentativi dei brand aderenti all’iniziativa. Ancora una volta Brugnato 5Terrre Outlet Village offrirà a tutti gli amanti della moda un’occasione davvero imperdibile per fare shopping a prezzi ridotti e in tutta sicurezza. Il Centro continua infatti a rappresentare un ambiente sicuro ed accogliente, dove poter trascorrere il tempo libero in tutta tranquillità. Questo grazie alle numerose misure adottate nei mesi scorsi, come ad esempio la continua sanificazione della struttura, l’applicazione de percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, la possibilità di ritirare gratuitamente le mascherine – necessarie per accedere ai negozi - presso l’infopoint, l’installazione dei dispenser di gel igienizzante. Accorgimenti e buone pratiche utili a garantire sempre la massima sicurezza all’interno dei negozi e per le

vie del Centro. Brugnato 5Terre Outlet Village, rispettando quanto attualmente stabilito dalle normative legate all’emergenza sanitaria e fino a nuove disposizioni, continua a seguire l’orario di apertura che va dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20 (il Centro resta infatti chiuso nei giorni di sabato e domenica, oltre ad eventuali festivi e pre-festivi).