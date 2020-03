Covid-19: provvedimenti e raccomandazioni di Brugnato 5Terre Outlet Village

Cinque Terre - Val di Vara - Con una lettera inviata ai marchi presenti presso Brugnato 5Terre Outlet Village, l’amministratore delegato Marina Acconci ha invitato tutti a porre come impegno principale quello di ridurre la diffusione del Covid-19, sottolineando che "nessun interesse di carattere economico può rendere questo impegno meno forte". A questo fine è stato deciso di sospendere ogni speciale promozione in calendario per evitare che proposte di shopping vantaggioso incentivino l’uscita da casa.



E’ stato inoltre ridotto l’orario di apertura, che al momento è dalle 11.00 alle 17.00. Questo per limitare gli spostamenti dei lavoratori impiegati all’interno dell’Outlet Village. Grazie a questo provvedimento per ogni negozio ci sarà un addetto alle vendite impegnato per ciascuna giornata, che sarà organizzata su un unico turno di sei ore. Per lo stesso motivo, il personale di direzione sarà presente durante l’orario di apertura con una figura, a rotazione; il resto delle persone impiegate lavorerà in modalità smart working. L’infopoint sarà raggiungibile telefonicamente.



L’accesso ai negozi e alle aree food sarà regolamentato secondo quanto indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio, e comunque limitato all’ingresso di una persona alla volta. Grandissima attenzione infine verrà dedicata, come sempre, alla pulizia del Centro.

"Brugnato 5Terre Outlet con le buone pratiche indicate e con i provvedimenti presi si pone obiettivo quello di dare il suo contributo nell’azione di contrasto alla diffusione del Covid-19", si legge nella nota dell'outlet brugnatese.