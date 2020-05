Costa Group lancia il suo "sanitunnel" per le attività

Cinque Terre - Val di Vara - C'è anche un innovativo “sanitunnel” fra le soluzioni pensate per la trasformazione e la rinascita della ristorazione dall'azienda spezzina Costa Group. Da oggi all'esterno della sede è stata installata anche il box utile alla sanificazione di persone ed oggetti da posizionare all'ingresso delle strutture.

“Gli ultimi anni non sono stati facili – sottolinea il presidente Franco Costa - e molte imprese hanno vissuto pesanti crisi. Il Covid19 e l’attuale situazione in Italia, spingono al limite della resistenza le aziende. Oggi l’obiettivo primario è reagire, cogliendo l’occasione per gettare le basi della ristorazione del futuro: trovare il modo di adattarsi senza perdere la passione e il senso di convivialità che da sempre legano cibo e divertimento, la vera arte di vivere la tavola all’italiana”.