Così Brugnato arrivò al mare

Cinque Terre - Val di Vara - A metà circa dell’anno 1519 – esattamente mezzo millennio or sono – l’arcivescovo di Genova Giovanni Sforza e il vescovo di Brugnato Filippo Sauli davano esecuzione alla bolla “Cum verum”, con la quale, nell’anno precedente, Papa Leone X aveva di fatto rivoluzionato la geografia ecclesiastica della Liguria di Levante. La bolla autorizzava infatti una consistente permuta di parrocchie tra il territorio di Genova – la cui giurisdizione comprendeva allora non solo il Tigullio e la zona di Deiva, ma anche la parrocchia di Porto Venere, e persino l’isola di Capraia, nel mare toscano – e quello di Brugnato. In pratica, tutto il territorio pressoché coincidente con gli attuali comuni di Sestri Levante e di Casarza Ligure passava da Genova a Brugnato, che lo avrebbe conservato sino al 1959 e che dava in cambio quello montuoso del comune di Castiglione Chiavarese (allora Castiglione Genovese), comprendente anche la zona di Tavarone, ed alcune altre parrocchie dell’entroterra di Val di Vara: Castello di Carro e Porciorasco. Se con tale permuta la diocesi di Brugnato – sorta nel 1133 sul territorio dell’antica abbazia dei monaci di san Colombano – vedeva finalmente coronato il “sogno” di un proprio… sbocco al mare, l’arcidiocesi genovese si vedeva invece sottratto un territorio, il Sestrese, assai pregiato sotto il profilo economico e rilevante per la geografia politica dell’epoca. Non a caso, già allora, quando la parola “turismo” non esisteva, molte famiglie genovesi avevano posto gli occhi su Sestri Levante come luogo per andarvi a svernare o a riposare, costruendovi residenze sontuose e dimore di campagna. La permuta dunque, almeno all’apparenza, si concludeva con un saldo decisamente negativo per l’arcidiocesi, a tutto vantaggio della piccola diocesi suffraganea. Placido Tomaini, autorevole storico vissuto nel Novecento, nel suo libro “Brugnato città abbaziale e vescovile” ne sintetizza così le motivazioni, ricavandole peraltro dal testo letterale della bolla: “Siccome la diocesi di Brugnato era situata in luoghi alpestri, disparata in terre sterili e per vie allora quasi impraticabili, egli (il vescovo Filippo Sauli) studiò di accrescervi qualche luogo ameno, salubre e di facile accesso. Per questo entrò in trattative con Giovanni Sforza, arcivescovo di Genova”. Assai più dubbio è invece che l’arcivescovo di Genova si sia accontentato di una motivazione del genere per cedere un territorio così importante quale già allora era il Sestrese. In effetti, l’intera vicenda appare, ad un esame storico attento, assai più complessa e parte della più generale vicenda storica del secondo decennio del Cinquecento: una vicenda che coinvolge non solo il Papato e la Repubblica di Genova, ma anche grandi potenze dell’epoca, quali la Francia di Francesco I e la Spagna del futuro imperatore Carlo V: uno scenario complesso e affascinante...



EGIDIO BANTI