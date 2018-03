Corso di giardinaggio in preparazione del concorso "La bellezza nei fiori"

Cinque Terre - Val di Vara - Incuranti di neve e maltempo a Pignone si prepara l’arrivo della primavera e la terza edizione del concorso "La bellezza nei fiori", che mette in gara balconi, giardini e spazi fioriti su tutto il territorio comunale. Per far sì che tutti possano gareggiare al meglio quest’anno il concorso è preceduto da un corso di giardinaggio che si terrà nei due pomeriggi del 3 e del 10 marzo presso la sala consiliare del Comune di Pignone alle 16. Docente del corso è Giancarlo Barilari, giardiniere originario di Pignone, che è stato giurato, assieme a Monica Corradi di Ferrari Fiori, nella seconda

edizione del concorso.



Saranno affrontati i principali argomenti di interesse per chi voglia sviluppare il proprio pollice verde: cenni di botanica; progettazione dell’angolo fiorito sia in vaso che in terra; scelta dei contenitori, delle piante, del terriccio o del

terreno; concimazioni; malattie. Si tratta quindi di nozioni pratiche che permetteranno a chi si cimenta nell’arte del giardinaggio di fare un salto di qualità, aumentando il piacere di praticare tale arte e arricchendo l’ambiente della comunità. La terza edizione del concorso "La bellezza nei fiori", come negli anni precedenti sostenuto dall’Hotel Villaggio Antiche Terre di Faggiona, si terrà a giugno.