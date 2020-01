Corse Atc, venti minuti in meno per il collegamento La Spezia-Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - La Spezia e l'alta valle del Vara sono un po' più vicine. Ottimizzato il servizio del trasporto pubblico all'interno del Comune di Sesta Godano in seguito al quale si riesce a ridurre il tempo di percorrenza, per la "gioia" dei tanti studenti e lavoratori che giornalmente fanno la spola col comune capoluogo. Una ventina di minuti in meno, grazie al taglio di alcune fermate meno frequentate di un tempo, non sono pochi per chi è già costretto a sobbarcarsi centinaia di chilometri ogni settimana.