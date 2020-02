Coronavirus, il Parco si allinea all'ordinanza

Cinque Terre - Val di Vara - Nella giornata di oggi, al termine dell'incontro tenutosi in provincia alla presenza dell'assessore alla protezione civile, del Presidente della Provincia e del direttore dell'Anci, è stato fatto il punto situazione con sindaci del parco. Nei giorni scorsi sono stati installati dispenser erogatori di disinfettante nei centri visita e da oggi saranno poste in essere iniziative di modifica agli sportelli nelle accoglienza aperti al pubblico e saranno dotati di modalità di protezione. Uffici del parco a Manarola e le accoglienze sono in funzione e garantiscono la continuità del servizio. Sono sospese le attività del centro educazione ambientale in ottemperanza all'ordinanza in riferimento alla sospensione delle attività di formazione.



Come detto nell'ordinanza è prevista:

la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi natura

la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale

la sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia in Italia che all'estero

la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e dei luoghi di cultura

la sospensione dei concorsi pubblici, fatti salvi quelli relative alle professioni sanitarie

la necessità per tutti i cittadini che siano stati in aree a rischio sia nazionali che internazionali di mettersi in contatto con le strutture sanitarie del territorio, il 112 o il 118 per essere monitorati. In questo modo la autorità sanitaria competente provvederà ad adottare la misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.



Tra le raccomandazioni effettuate alla cittadinanza quella di lavarsi frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche, evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezioni respiratorie, non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani, coprirsi il naso e la bocca se si starnutisce, non prendere antivirali o antibiotici, pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro, usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. Sarà la task force formalizzata da ALISA che si occuperà di svolgere l'attività di formazione e informazione al personale sanitario e provvedere al coordinamento con le azioni della medicina territoriale ed effettuare il presidio dell'appropriatezza sanitaria della comunicazione istituzionale in materia di Covid19 oltre ad occuparsi di effettuare l'attività di sorveglianza sui casi sospetti e di informare il governo. È stata costituita la cabina di Regia composta da Protezione civile, Alisa, dipartimento salute e servizi sociali di Regione Liguria, oltre ad ANCI e Federsanità Liguria che coordinerà l'attività logistica e sanitaria richiesta e a monitorare l'esecuzione dell'ordinanza e la sua prosecuzione eventuale. Per qualsiasi informazione il numero di riferimento è sempre il 112.