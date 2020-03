Coronavirus e allerta meteo, il Comune di Monterosso lancia un appello ai cittadini

Cinque Terre - Val di Vara - "In seguito all'emissione delle ordinanze provinciali di chiusura delle strade provinciali SP 43 Monterosso-Levanto e SP 38 Monterosso-Pignone (in caso di allerta meteo e/o raggiunti limiti di precipitazione, così come è previsto per domani, lunedì 02/03/2020) era stato concordato con gli Enti preposti di ospitare a Monterosso, per tutta la durata della chiusura delle strade, una squadra del Soccorso Sanitario e dei Vigili del Fuoco, pronti ad ogni evenienza, qualora venissero effettivamente chiuse le strade provinciali in questione". Lo rende noto il Comune di Monterosso che in messaggio istantaneo inviato a tutti i cittadini, in canale dedicato, prosegue: "A seguito invece del manifestarsi dell’emergenza Coronavirus tutto il personale tecnico e sanitario è impegnato ad assicurare i turni di reperibilità ma ci è stato assicurato, pochi minuti fa che, in caso di emergenza, sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso lungo la SP 43 Monterosso-Levanto. Si invita pertanto la cittadinanza a contattare il Numero Unico Emergenza 112 solo ed esclusivamente per reale necessità".