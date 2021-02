Corniglia, generosa adesione al corso Basic life support

Al via il prossimo 7 febbraio.

Cinque Terre - Val di Vara - Sono trascorsi quarant’anni dall’inizio dell’attività della Pubblica Assistenza di Corniglia che si è sempre appoggiata alla disponibilità e all’altruismo dei suoi cittadini. Mentre prima il servizio di assistenza era rivolto ai poco meno dei duecento residenti, ormai da un decennio è rivolto anche ai tanti turisti che fanno tappa sul territorio. A giorni, forte di quarantasei gli iscritti cornigliesi - con amia presenza femminile - partirà un corso BLS (Basic Life Suppor) organizzato con l’autorizzazione del 118, in collaborazione con la Pubblica Assistenza della Spezia, che con i propri istruttori terrà cinque lezioni nella sede sociale di Corniglia domenica 7 febbraio, con il saluto del sindaco Franco Villa. Nel rispetto delle norme anti Covid 19, il corso sarà diviso in due gruppi. “È un risultato molto positivo - afferma il presidente Luca Galletti -.Questa numerosa adesione di volontari permetterà alla nostra Pubblica Assistenza di organizzarsi per affrontare al meglio la nuova stagione turistica, pandemia Covid 19 permettendo".