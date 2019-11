Contributi per la prevenzione dei danni della fauna selvatica, c'è il bando regionale

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto informa che nel “Piano di sviluppo rurale” della Regione Liguria sono stati attivati contributi a sostegno degli interventi di prevenzione dei danni provocati ai terreni agricoli dalla fauna selvatica. Il bando ha una disponibilità finanziaria complessiva di un milione di euro, ed è rivolto ad imprese agricole singole o associate e ai proprietari o gestori di terreni sottoposti all’obbligo di apertura del fascicolo aziendale. Il sostegno economico prevede un contributo a fondo perduto del 50% per investimenti complessivi di almeno 300 euro volti alla protezione delle produzioni agricole e zootecniche, al fine di far coesistere gli ecosistemi naturali con le attività produttive. “Si tratta di investimenti in protezioni elettriche a bassa intensità, protezioni acustiche con strumenti ad emissione di onde sonore o suoni, protezioni visive con sagome di predatori e reti antivolatili, acquisto di cani da guardia - precisa il vicesindaco e assessore alla valorizzazione della vallata, Luca Del Bello - Trattandosi di una criticità che interessa anche il territorio

levantese, invitiamo gli interessati a consultare il testo del bando sul sito ‘Agriligurianet’ per verificare in dettaglio gli aventi diritto ad inoltrare richiesta. Ricordo infatti che l’iniziativa è rivolta in primis alle attività agricole e ai singoli coltivatori titolari del cosiddetto ‘fascicolo aziendale’”.