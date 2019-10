Consiglio comunale compatto: "Pendolari penalizzati da Salt"

Cinque Terre - Val di Vara - Il Consiglio Comunale di Brugnato, in merito agli articoli di stampa inerenti il grave stato di difficoltà in cui sono costretti ad operare gli agenti della Polstrada della sottostazione di Brugnato (leggi qui), nel solidarizzare con le istanze dei lavoratori, stigmatizza il comportamento della Salt. Nella nota, firmata sia dal Gruppo Consiliare "Insieme per Brugnato" che dal Gruppo Consiliare "Democratici per Brugnato", si ricorda che "dopo anni di quasi totale abbandono delle infrastrutture viarie, nell'imminenza della scadenza della concessione, ha sottoposto i viaggiatori ad un anno di passione, con una serie infinita di interruzioni per lavori, penalizzando in modo particolare i pendolari che ogni giorno sono costretti a servirsi dell'autostrada per raggiungere il luogo di lavoro in condizione di sicurezza a volte precarie. Tutto ciò rende ancora più grave l'inadempienza del concessionario in merito al rispetto puntuale della convenzione stipulata col Ministero dell'Interno".