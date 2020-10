Consegnate cinque nuove aule all'istituto scolastico di Bolano

Cinque Terre - Val di Vara - Completato il ripristino della pavimentazione delle cinque aule del nuovo polo scolastico che avevano evidenziato difetti costruttivi e che da ormai molti mesi sono oggetto di contenzioso legale. Non appena l’amministrazione comunale ha ricevuto il nulla osta dal Tribunale per intervenire con i lavori di ripristino si è dato incarico alla ditta Geo.Sec, specializzata in consolidamenti fabbricati, di effettuare i lavori necessari. La scelta tecnica è ricaduta su iniezioni di resina espandente per consolidare il sottofondo e risollevare il pavimento nei punti sconnessi, questo ha permesso di eseguire i lavori di sistemazione in tempi brevissimi ed in modo economicamente sostenibile. Spiega il sindaco Alberto Battilani: "L’intero intervento di ripristino sia strutturale che relativo agli impianti di riscaldamento e di illuminazione è infatti costato circa cinquantamila euro che l’amministrazione comunale ha finanziato con fondi propri nelle more della definizione del contenzioso legale che vede il Comune di Bolano nella veste di soggetto danneggiato per lavori eseguiti non a norma e con evidenti difetti strutturali”.



Il buon esito dei lavori sulle aule ha convinto l’amministrazione comunale ad utilizzare la stessa soluzione tecnica per risolvere l’analogo problema dei pavimenti della scuola dell’infanzia e già si sono avviati i sopralluoghi tecnici per avviare i lavori anche in questa struttura al più presto. Così il vice-sindaco Paolo Adorni: "Stiamo attuando un grosso sforzo sia tecnico progettuale per avviare i lavori, sia finanziario per reperire le risorse necessarie ad anticipare i fondi nel bilancio comunale del 2020 nella consapevolezza dell’importanza di questa struttura per i nostri ragazzi. Mettere a disposizione dell’Istituto Comprensivo Manzoni Ungaretti questa struttura è un impegno che l’amministrazione vuole

onorare entro la fine del corrente anno scolastico per evidenti ragioni di funzionalità didattica. Naturalmente confidiamo di vedere accolte le ragioni dell’ente in sede giudiziale con un congruo indennizzo per il comune capace di compensare le somme che oggi andiamo ad anticipare".