Confartigianato e Cna si congratulano con Donatella Bianchi

Figoli e Menchelli: "Sarà chiamata a svolgere un compito particolarmente impegnativo e delicato". Maggiani: "Persona fortemente legata alle Cinque Terre".

Cinque Terre - Val di Vara - La Confartigianato della Spezia esprime soddisfazione per la nomina della giornalista Donatella Bianchi a Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre. “La presidente – sottolineano Paolo Figoli e Giuseppe Menchelli, presidente e direttore della Confartigianato spezzina - sarà chiamata a svolgere un compito particolarmente impegnativo e delicato da cui dipenderà la visibilità internazionale, la tutela ambientale e lo sviluppo armonico del comparto turistico della nostra provincia. Abbiamo avuto modo di apprezzare Donatella Bianchi nella sua precedente attività di giornalista e conduttrice di "Linea Blu", la trasmissione della Rai dedicata al mare, nonchè di presidente del Wwf Italia, incarichi nei quali ha dimostrato capacità umane e professionali non comuni siamo sicuri che potrà dare al Parco Nazionale delle Cinque Terre quel rinnovato slancio di cui ha bisogno”.



“Non possiamo che essere più che soddisfatti della nomina alla Presidenza del Parco nazionale delle Cinque Terre di Donatella Bianchi. - ha commentato la Presidente Cna La Spezia Federica Maggiani -. Da subito abbiamo sollecitato la risoluzione dell’impasse in cui l’Ente rischiava di trovarsi e finalmente si è deciso per il meglio. Si è arrivati positivamente a dare una risposta al territorio trovando per questo ruolo delicato e strategico una persona che è fortemente legata alle Cinque Terre e saprà dunque svolgere con consapevolezza e responsabilità le proprie scelte. Con altrettanto orgoglio siamo lieti di vedere ricoprire questo prestigioso incarico da una donna, una stimata professionista, che saprà coniugare promozione e valorizzazione alla necessaria tutela dell’ambiente verso anche un turismo maggiormente sostenibile”.