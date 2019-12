Concluso il progetto di Educazione Stradale per gli studenti di Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Questa mattina, venerdì 6 dicembre, davanti agli occhi orgogliosi di mamme, papà, zii e nonni i bambini della scuola primaria del paese hanno svolto la prova pratica in bicicletta all’interno del Progetto di Educazione Stradale. Attenti e concentrati invece i ragazzi delle medie che si sono cimentati nel test finale di verifica dei concetti appresi durante la lezione teorica sul Codice della strada. Il Progetto di Educazione stradale rientra nel più ampio percorso di Educazione Civica per le Scuole, fortemente voluto dal Sindaco di Monterosso Emanuele Moggia e dalla sua Amministrazione.

“Desidero fare i complimenti a tutti gli studenti del nostro paese per l’entusiasmo e l’impegno che hanno dimostrato in queste giornate” – commenta a caldo il Sindaco durante la consegna delle patenti per la biciletta – “ma rivolgo anche i miei complimenti ai genitori, alle famiglie e a tutti gli insegnati per aver saputo coinvolgere i nostri ragazzi”. In ogni contesto sociale esistono delle norme che devono essere rispettate per il bene di tutti, allo stesso modo sulla strada vigono delle regole che devono consentire a ogni persona di usufruirne in sicurezza.



Anche il Vice Sindaco Vincenzo Rollando esprime la sua soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e ringrazia la Polizia Locale di Monterosso, in particolare il Comandate Marco Monfroni e l’agente Alessandro Santagostino, per la professionalità dimostrata e per aver avuto un approccio chiaro e coinvolgente verso i giovani del paese. Tra gli obiettivi del Progetto c’è quello di responsabilizzare i giovani monterossini nei confronti delle norme che regolano la vita sociale, affinchè venga alimentato un comportamento solidale volto al rispetto del prossimo e dell’ambiente; sviluppare i valori della tolleranza del diverso da sé; conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada per la sicurezza propria e altrui e infine promuovere una vera interazione fra bambino e ambiente e fra scuola, famiglia e istituzioni.