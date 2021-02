Conclusi i lavori "lato monte" sulla provinciale 52 a Tavarone

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono i lavori in somma urgenza per sistemazione di un serio cedimento stradale lungo la strada provinciale 52, in località Tavarone nel comune di Maissana.



In questi giorni sono in fase di chiusura le opere di intervento nell’area a “lato monte”, questo consentirà quindi anche il proseguo delle attività di consolidamento “lato valle” che avverranno senza la chiusura totale del traffico lungo la stessa strada.



Gli interventi previsti nell’area “lato valle” sono infatti attualmente in fase di progettazione esecutiva e seguiranno gli iter previsti.



“Manteniamo un costante livello di attenzione sull’intera rete viaria spezzina _ commenta il Presidente Pierluigi Peracchini _ programmando sia attività di manutenzione ordinaria che straordinaria. La priorità ovviamente riguarda le situazioni in cui il nostro intervento serva ad evitare la chiusura di strade, ma non ci nascondiamo che il nostro territorio presenta un livello di criticità elevato. Attualmente i cantieri aperti, sia in Val di Vara che nella zona delle Cinque Terre, hanno garantito di mettere in sicurezza tutti tratti stradali segnati da frane, in contempo sono già partite, per gli interventi più recenti, tutte le procedute tecniche per arrivare al pieno ripristino dei siti mettendo in prima istanza sempre la sicurezza”.