Conclusi i campi estivi a Cassego, ora tocca ai preti "giovani"

Cinque Terre - Val di Vara - Molto positivo è stato anche quest’anno il bilancio dei campi estivi che la Pastorale giovanile diocesana ha organizzato nel centro “San Pio X” di Cassego, in alta Val di Vara. Come sempre, i campi sono stati tre, uno per gruppo scolastico (elementari, medie inferiori, medie superiori), intervallati da altri di singole parrocchie o di gruppi di parrocchie. Anche quest’anno, inoltre, sono stati presenti gruppi giovanili della vicina diocesi di Chiavari, in particolare delle parrocchie di Sestri Levante. Ogni campo si è svolto per una intera settimana, lungo un percorso contrassegnato da momenti di spiritualità e da tanti altri di svago, di riposo e di divertimento. Tradizionale, nel giorno conclusivo della domenica, l’incontro con i genitori e con altri familiari per la Messa e poi per il pranzo in comune. Le attività di Cassego sono state coordinate come sempre dal responsabile don Paolo Costa, affiancato dai tanti volontari e, di volta in volta, da altri sacerdoti, come don Fabrizio Ferrari, che si vede nella foto qui a fianco durante una celebrazione. Ad ogni campo, c’è stata inoltre la visita del vescovo Luigi Ernesto Palletti. Nell’ultima parte del mese di agosto il centro “San Pio X” è utilizzato dal seminario vescovile, che organizza anche quest’anno gli incontri per i preti “giovani”, ovvero ordinati negli ultimi dieci anni, e poi quello di venerdì 30 agosto con tutti i sacerdoti e diaconi della diocesi.