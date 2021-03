Concluse le vaccinazioni degli anziani al Centro Polis: "Pronti a proseguire"

Cinque Terre - Val di Vara - Si sono concluse oggi al centro sociale Polis di Ceparana le vaccinazioni degli over 80 residenti nei comuni di di Bolano, Calice al Cornoviglio, Follo e Vezzano Ligure. "Siamo molto soddisfatte di come è andata questa prima esperienza - commentano gli assessori bolanesi Elisa Scappazzoni e Caterina Ambrosi -, impegnativa ma altrettanto stimolante per la partecipazione e per le risposte degli over 80, un chiaro messaggio a tutte le persone e ai più giovani che è importante vaccinarsi per noi e per gli altri. Una bella prova di collaborazione tra le amministrazioni comunali, l'ASL 5 e i volontari. Cogliamo l'occasione per ringraziare il personale medico ed infermieristico per la professionalità e disponibilità dimostrate, i volontari e la protezione civile che hanno assistito in ogni passo gli over 80. I numeri sono molto positivi sia per la partecipazione, oltre il 75 per cento, che per le dosi somministrate giornalmente. Assieme al Sindaco Alberto Battilani abbiamo dato disponibilità a proseguire questa positiva esperienza mettendo a disposizione locali e volontari per proseguire in maniera spedita la campagna di vaccinazione, un impegno che ci sentiamo di prendere anche per la positiva esperienza maturata sul campo supportata da numerose telefonate e messaggi di congratulazioni per il lavoro svolto e per l'ubicazione del centro vaccinazioni".