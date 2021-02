Cinque Terre - Val di Vara - Nel Comune di Sesta Godano sono in fase di completamente molti lavori messi in cantiere nel 2020. Tra questi, l'asfaltatura della strada comunale Cornice Scogna. Si tratta di un importante collegamento tra due frazioni popolate ed indispensabile alternativa in caso di interruzioni e/o frane sulle strade principali.