Come ormeggiare alle Cinque Terre, le istruzioni del Parco

Cinque Terre - Val di Vara - I campi ormeggio sono aree munite di gavitelli di ormeggio ancorati al fondale per consentire la sosta delle unità nautiche. Questi spazi sono opportunamente segnalati in modo da essere individuati, garantendo la sicurezza della navigazione. In merito il Parco nazionale delle Cinque Terre diffonde un pratico vademecum.

L'ormeggio ai gavitelli, consentito solo previa autorizzazione per natanti ed imbarcazioni, contribuisce a minimizzare l'impatto antropico sull'ambiente marino. I gavitelli, a disposizione per il diporto, sono 96 oltre ad altri 4, riconoscibili dal colore rosso, riservati ai diving center autorizzati.

I campi ormeggio sono collocati principalmente davanti ai borghi delle Cinque Terre, oltre che lungo il litorare. Sono previste due modalità di autorizzazione: il permesso giornaliero, ottenibile mediante la procedura online e l'autorizzazione annuale, per cui è richiesta la compilazione di un modulo e la consegna della domanda cartacea all'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco, unitamente alla marca da bollo da 16 euro. Una volta ottenuto il permesso annuale sarà valevole fino al 31.12.2019. Tutti i moduli sono disponibili online sul sito del Parco.



Si può ormeggiare fino a condizioni di brezza leggera e mare poco mosso. Durante le ore notturne, dalle 22 alle 8, l'ormeggio è consentito solo se l'unità da diporto rimane presidiata da personale abilitato alla condotta.

All'interno dei campi ormeggio è sempre vietato l'ancoraggio, la pesca e tenere i motori accesi, e non è possibile la prenotazione dei gavitelli.