Come ogni anno, a Pignone fa capolino la Befana del Cai

Cinque Terre - Val di Vara - Come ogni anno il Cai della Spezia festeggia il giorno dell'Epifania a Pignone.



L'appuntamento è alle 9 in Piazza Marconi per l'escursione, mentre il clou si svolgerà alle 15 con la Befana che scenderà in volo a portare la calza a tutti i bambini. Il tutto accompagnato da cioccolata calda, vin brulè e dolce per tutti.



L'iniziativa è organizzata con il Comune e la Pro Loco di Pignone e con il Gruppo Speleologico Lunense.



Per maggiori informazioni è possibile contattare Laila Ciardelli (3487478928) o Pietro Andreani (3287365774).