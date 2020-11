Codirosso spazzacamino avvistato nel Tigullio

Cinque Terre - Val di Vara - “Avvistato sia sulla costa, sia sulla collina di Chiavari fino ai nostri monti più alti, come l’Aiona in Val d’Aveto e il Porcile in Val Graveglia, il Codirosso spazzacamino sta scendendo dalle Alpi dove ha nidificato per svernare in località più temperate”. Lo spiega in un post la Lipu Tigullio.



“Come suggerisce il nome, frequenta molto spesso i tetti, i camini e le antenne. Durante la notte, preferisce invece anfratti di muri o cavità rocciose. Si ciba prevalentemente di bacche, invertebrati, insetti catturati in volo – soprattutto mosche e farfalle – e, nelle zone costiere, anche di piccoli crostacei. Resterà da noi fino alla prossima primavera quando tornerà sulle Alpi per nidificare”.