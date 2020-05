Cinque Terre, un questionario online tra servizi, spopolamento e ripartenza

Cinque Terre - Val di Vara - La Consulta Giovani del Parco ha deciso di creare un questionario On Line come occasione di riflessione sul futuro.

L'obiettivo è andare ad analizzare l'ambiente, l'attività del Parco, il problema dello spopolamento presente sul nostro territorio e la ripresa post emergenza Covid19.

"Vi proponiamo di mettere in luce le vostre idee, cosi da poter sviluppare insieme un piano d'azione che tenga conto dell'opinione di tutta la comunità delle Cinque Terre", spiegano dalla Consulta.



Qui il questionario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftNT9pxJwgsHC-8FHq3k9Dqc2CMocAdCOydnlaaT7M6NIyHg/viewform