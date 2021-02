Cinque Terre, si studiano i frutti della riduzione della pressione umana sul mare

Cinque Terre - Val di Vara - Al via l'accordo di collaborazione tra il Parco nazionale delle Cinque Terre e l'Istituto di ricerca Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, deliberato in occasione della Giunta Esecutiva del 18 gennaio 2021, per la valutazione dell'Effetto Riserva nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, tecnica di monitoraggio che misura la risposta dell'ecosistema marino a seguito della riduzione degli impatti antropici, come ad esempio l'incremento della densità, della taglia e della biomassa delle specie ittiche, mettendola a confronto con aree di controllo esterne.



Questo indice sulla ricchezza della fauna ittica è considerato dalla comunità scientifica l'indicatore più performante per valutare l'efficacia bio-ecologica delle azioni di tutela e conservazione messe in campo dalle aree marine protette, all'interno delle diverse zone di protezione ( A riserva integrale, B riserva generale e C riserva parziale) ed all'esterno dei propri confini.



Tra aprile e ottobre 2021 sono previste due campagne di monitoraggio a cura degli esperti dell'Istituto di ricerca che effettueranno i campionamenti nelle acque dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre attraverso censimenti visuali, non invasivi, utilizzando la tecnica dei transetti lungo 'corridoi' di fondale roccioso di 25 x 5 m.



Il bagaglio di informazioni raccolte consentirà di confrontare le densità, le biomasse e le distribuzioni di taglia, con particolare attenzione alle specie bersaglio come cernia bruna, saraghi e corvina, che rispondono in maniera più evidente ai regimi di protezione, all'interno delle diverse zone dell'AMP ed all'esterno del suo perimetro.