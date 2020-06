Cinque Terre, riaprono i centri visita. Cards in vendita da metà giugno

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco nazionale delle Cinque Terre comunica che il consiglio direttivo dell'ente, nel corso della seduta del 30 maggio 2020, ha deliberato la riapertura quotidiana delle 'accoglienze' collocate presso le stazioni ferroviarie a partire dal giorno mercoledì 3 giugno 2020. Si prevede una apertura nei fine settimana dei centri visita del "Lavaccio" a Riomaggiore e presso il parcheggio a Manarola. Saranno organizzate escursioni guidate nei fine settimana a far data dal 13 giugno a cura di ATI. I sentieri interessati saranno i cinque anelli individuati dal parco e scaricabili dal sito www.parconazionale5terre.it. Si raccomanda il rispetto del protocollo di fruizione elaborato da Federparchi.

Si comunica inoltre che le Cinque Terre Cards saranno in vendita da metà giugno in concomitanza con la ripresa dei servizi dei battellieri e i servizi aggiuntivi di Trenitalia.

http://www.parconazionale5terre.it/dettaglio.php?id=60009