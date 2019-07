Cinque Terre nella rete storyteller d'Europa

Cinque Terre - Val di Vara - Nato da pochi mesi, il progetto "Humans of Cinque Terre" riceve la prima importante certificazione di qualità.

Il network "Stories without walls", che seleziona i migliori lavori di storytelling nel mondo, ha inserito il progetto tra le fonti del suo account. "Humans of Cinque Terre" è un progetto che racconta le storie di personaggi legati al territorio del Parco Nazionale, tramite un account instagram (https://www.instagram.com/humansofcinqueterre/) e uno facebook (https://www.facebook.com/humansofcinqueterre/).



Lo scatto selezionato dal network internazionale ritrae la negoziante di Monterosso Milli, ritratta da Andrea Luporini e raccontata da Filippo Lubrano. L'aneddoto che racconta è il seguente: "Ho questo negozio dall’82. Era un villaggio davvero tranquillo all’epoca, e io ho sempre vissuto qui. Oh, se ne ho vista di gente! Ma mi ricordo in particolare un turista, un signore sudafricano, che mi si rivolse con una richiesta strana. Mi chiese se potevo aiutarlo a scoprire cosa ne fosse stato di suo nonno. Sapeva che il suo aereo era caduto qui, durante la seconda guerra mondiale. Io non conoscevo nessuno, ma in paese tutti sapevano che bisognava chiedere a Gustinaroli, partigiano con una memoria storica onnicomprensiva. Lo mandai da lui, e gli raccontò tutto: di come avevano recuperato la sua salma e di come gli avevano dato giusta sepoltura. Tornò da me in lacrime, per ringraziarmi. Le storie delle persone sono sempre connesse, sta a noi scoprire come".



Gli umani delle Cinque Terre continuano a essere raccontati quotidianamente sui social, per incentivare uno sviluppo di un turismo più lento, che si soffermi non solo sui luoghi ma anche sulla conoscenza del territorio tramite le persone che lo popolano.